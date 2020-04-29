Bu sene sınıfta kalma var mı? Sınıf geçme nasıl olacak 2020? Ziya Selçuk'tan sınıf geçme açıklaması

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:03

Sınıf geçmenin nasıl olacak? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, 'Bu sene sınıfta kalma var mı? Sınıf geçme nasıl olacak?' sorularının cevabını arıyordu. Bakan Selçuk, konu hakkında açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında, Sınıf geçme nasıl olacak 2020? sorusuna yanıt verdi. Peki sınıf geçme nasıl olacak 2020? Hangi notlar geçerli olacak? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği konuya dair detaylar..

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirtti. Bakan Selçuk, 'Öğrencinin zayıf notu olması söz konusu ise üst sınıfa sorumlu olarak geçecekler' dedi.

SINIFTA KALMA VAR MI?

Uzaktan eğitim için belirlenen yeni takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını ve uzaktan eğitimin EBA üzerinden devam edeceğini açıkladı. Selçuk, sınıf geçme ile ilgili soruya da "Sınıf geçmede 1. dönem alınan notlar geçerli olacak. Ayrıca notu ne olursa olsun bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecek" diye yanıt verdi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz koronavirüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

Televizyondaki ve internetteki eğitim telafi eğitimidir.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.

13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.