Bugün hangi sınav var? Bu hafta sonu (19-20 Nisan 2025) hangi sınavlar yapılacak?

Bugün yapılacak sınavlarla ilgili araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren artış gösterdi. Sınav günü heyecanı yaşayan adaylar, sınav giriş belgelerini alarak sınav saatinden önce belirlenen sınav merkezlerinde hazır bulunacak. ÖSYM tarafından yapılan son duyuruda, sınavın başlama saatine dikkat çekilirken, adaylara sınav salonlarına zamanında ulaşmaları gerektiği özellikle vurgulandı. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 19-20 Nisan tarihlerine ait güncel ÖSYM sınav takvimi...

BUGÜN YAPILACAK SINAVLAR NELER?

ÖSYM tarafından yıl boyunca planlanan sınav uygulamaları aralıksız devam ediyor. Bugün sınav merkezleri önünde oluşan yoğunluk, "bugün hangi sınav var?" sorusunu gündeme taşıdı. ÖSYM'nin dün yayımladığı bilgilendirme duyurusunda, sınav saati ve kurallar hatırlatılarak, sınav süreciyle ilgili adayların dikkatli olmaları istendi.

Bugün gerçekleştirilecek sınava katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte belirtilen saatten önce sınav salonlarında olmaları gerekiyor.

19-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sınav takvimi üzerinden adaylarla paylaşıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden edinebilir ve sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalıdır.

19 Nisan 2025 Cumartesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları başladı. 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar olmak üzere iki gün sürecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY) bugün, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

20 Nisan 2025 Pazar

2025-DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 1. Dönem

2025-STS Diş Hekimliği (Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı) 1. Dönem

2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (ÖSYM tarafından 20 Nisan'da uygulanacak)

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları ikinci oturumları da 20 Nisan Pazar günü yapılacak.

Peki 19-20 Nisan cumartesi-pazar günleri uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar AÖF ve ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek. Güncel gelişmeler, sınav takvimi ve diğer duyurular için osym.gov.tr adresi düzenli olarak takip edilmeli.