Bugün ne sınavı var? 11 Haziran 2022 sınav takvimi

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversitelerinin sınavları cumartesi-pazar uygulanıyor. Üniversite sınavı YKS oturumları 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki bugün ne sınavı var? İşte 11 Haziran 2022 sınav takvimi...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

11 Haziran 2022 Cumartesi günü Bağımsız Denetçilik Sınavı gerçekleşecek. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerine gidecek.

Sınav Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Bağımsız Denetçilik Sınavı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından uygulanmaktadır.

Üniversite sınavı oturumları ise önümüzdeki hafta 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Bağımsız Denetçilik Sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen beş gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI NEDİR?

Bağımsız Denetçi belli bir kişi ya da kuruluşa bağımlı olmaksızın, genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve esasları doğrultusunda mali tabloların gerçekliğini ve doğruluğunu araştıran kişilere denir.

Bağımsız denetçilik sınavı ise bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin bağımsız denetçilik lisansı almak için girdikleri bir sınavdır.

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.