Bugün ne sınavı var? 15 Kasım 2020 ÖSYM sınav bilgileri

15 Kasım 2020 Pazar 09:54 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 09:54

ÖSYM hafta sonu sınavlarını düzenliyor. Bugün sabah saatlerinde sınava girebilmek için yollara çıkan pek çok aday, okullarda zamanında olabilmek için erkenden sınav yerine gitti. Vatandaşlar bugün hangi sınavın yapılacağını öğrenmek istiyor. Sınavlar genel olarak sabah 10.15 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 15 Kasım 2020 ÖSYM sınav bilgileri

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün gerçekleştirilecek olan EKPSS saat 10:15'te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylara saat uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın uygulanacak EKPSS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına ayarlayacaktır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek"

EKPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ (EKPSS SINAV YERLERİ)

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 15 Kasım Pazar günü 81 il merkezinde aynı anda başlayacak. Adaylardan engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri cevaplaması istenecek.

EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

10.15‘de başlayan sınavda 60 soruyu cevaplamaya çalışacak olan adaylara 60 dakika süre verilecek ancak engel gruplarına göre bu süre artabilecek.

Genel Yetenek Testi

• Türkçe (15 soru)

• Matematik (15 soru)

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 soru)

• Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru)

• Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 soru)

• Türkiye Coğrafyası (5 soru)

• Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 soru)

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonucu 17.12.2020 tarihinde ÖSYM'nin sayfasında açıklanacak.

EKPSS kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta bitecek?