Bugün ne sınavı var? 17 Nisan 2022 ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, "Bugün ne sınavı var? ALES sınavı bugün mü?" gibi sorulara yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) bugün düzenleniyor. İşte 17 Nisan 2022 ÖSYM sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün ÖSYM tarafından uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) yapılıyor.

Akademik kariyer yapma planı olan binlerce adayın katılım gösterdiği ALES sınavına, Üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyenler katılıyor.

ÖSYM tarafından bir süre biçilen ALES'te, binlerce aday akademik kariyer elde edebilmek için ter dökecek.

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saat 10.15'te başlayan ALES sınavı toplam 150 dakika sürecek ve böylece adaylar zilin çalmasıyla birlikte 12.45'te sınav salonlarından çıkış yapacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları Mayıs'ın 2'sinde erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. 2022 yılı ALES/1 sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES/1 İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Nisan 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu"Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir