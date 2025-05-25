Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs 2025 Pazar günü hangi sınavlar var?

Bugün ne sınavı var? sorusu okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından gündeme geldi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Bugün ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınavlar gerçekleştirilecek. Peki 25 Mayıs 2025 Pazar günü hangi sınavlar var? İşte bugünkü sınavlar ve saatleri

ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Bugün Türkiye genelinde çeşitli önemli sınavlar gerçekleştiriliyor. Sınava katılacak adayların, sınav başlamadan önce belirtilen saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve kimlik ile giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. İşte 25 Mayıs 2025 Pazar günü sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025-YDUS 1. Dönem: Yan Dal Uzmanlık Sınavı ve e-YÖKDİL 2025/2: Sağlık Bilimleri Alanında İngilizce Sınavı uygulanacak.

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final oturumları gerçekleştirilecek.

Bugün, hem tıp alanında uzmanlaşmak isteyen hekimler hem de yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen akademisyen adayları için önemli bir gün. Ayrıca Açıköğretim öğrencileri için de final heyecanı sürüyor. Sınavlara girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz! Unutmayın, sınav saatlerinden önce sınav merkezinde olmak ve kimlik-belge kontrolünü eksiksiz tamamlamak büyük önem taşıyor.

25 Mayıs 2025 Pazar e-YÖKDİL Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) saat 13:45'te uygulanacak.

25 Mayıs 2025 Pazar YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-YDUS 1. Dönem uygulanacak.

25 Mayıs AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları uygulanacak.

e-YÖKDİL 2025/2: Sağlık Bilimleri Alanında İngilizce Sınavı

Yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Elektronik YÖKDİL (e-YÖKDİL) sınavının ikinci oturumu bugün yapılacak.

Tarih: 25 Mayıs 2025 Pazar

Alan: İngilizce – Sağlık Bilimleri

Sınav Saati: 13.45

Uygulama Şekli: Elektronik ortamda (e-Sınav merkezlerinde)

Giriş Saati: Adaylar en geç 13.30'a kadar sınav salonlarında olmalı.

2025-YDUS 1. Dönem: Yan Dal Uzmanlık Sınavı

Tıpta uzmanlığını bir adım öteye taşımak isteyen hekimler için bugün Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yapılacak.

Alanlar: İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi çeşitli branşlar

Sınav Saati: 10.15

Giriş Saati: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AÖF Bahar Dönemi Final Sınavları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için bugün, Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarının ikinci günü.

Sınav Tarihi: 24-25 Mayıs 2025

Oturum Saatleri:

Sabah oturumu: 09.30

Öğleden sonra oturumu: 14.00