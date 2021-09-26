26 Eylül 2021 Pazar 09:55 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:55

ÖSYM sınav takviminde yer alan sınavlar uygulanmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bugün sınava girecek adaylar için sınav giriş belgelerini 1 hafta öncesinden yayınladı. Bugün gerçekleştirilecek sınav, 10.15'te başlayacak olup, 135 dakika sürecek. Peki Bugün ne sınavı var? 26 Eylül 2021 ÖSYM sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav, Ankara'da yapılacaktır.

ÖSYM, 2021-EUS Eczacılık sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS'a başvuru tarihi (ilgili dönem için başvuru tarihinin ilk günü) dikkate alınır.