28 Kasım 2021 Pazar 10:08 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 10:08

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavının sabah oturumu başladı. 27 Kasım - 28 Kasım tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. 28 Kasım 2021 Pazar günü uygulanan sınav saat 09.30'da başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylar, sınav günü saat 09.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylar, sınava giriş belgelerinin yanı sıra kalem ve silgi getirecekler. Peki bugün ne sınavı var? 28 Kasım 2021 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin düzenlediği AÖF sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor.

AÖF giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.

Bugün gerçekleştirilecek olan AÖF sınavının sabah oturumu 28 Kasım 2021 tarihinde saat 09.30'da başladı. AÖF'ün öğlen oturumu ise saat 14.00'te başlayacak. Adaylar, sınav belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişebilecekler.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Vize sınavı olarak da bilinen ara sınavlar AÖF not ortalamasına %30 etki edecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

2021-2022 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ

AÖF sınavları için belirlenen tarihler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden duyuruldu. Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturumlu olarak gerçekleştirilecek. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri.