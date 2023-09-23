ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, "Bugün ne sınavı var?" sorusuna cevap arıyor. 24 Eylül 2023 Pazar günü LÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 farklı sınav uygulanacak. Peki hafta sonu hangi sınav var? İşte 24 Eylül Pazar günü yapılan sınavlar

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 tane sınav yapılacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023 STS) Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem - 24.09.2023 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS) Tıp Doktorluğu 2. Dönem oturumu da saat 10:15'te başlayacak.