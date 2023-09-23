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Eğitim

Bugün ne sınavı var? Hafta sonu hangi sınav var? ÖSYM 24 Eylül 2023 sınav takvimi

Bugün ne sınavı var? sorusu okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından gündeme geldi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu ÖSYM tarafından 2 sınav gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekler. Peki Bugün ne sınavı var? Hafta sonu hangi sınav var? İşte ÖSYM 24 Eylül 2023 sınav takvimi

23 Eylül 2023 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Bugün ne sınavı var? Hafta sonu hangi sınav var? ÖSYM 24 Eylül 2023 sınav takvimi
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ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, "Bugün ne sınavı var?" sorusuna cevap arıyor. 24 Eylül 2023 Pazar günü LÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 farklı sınav uygulanacak. Peki hafta sonu hangi sınav var? İşte 24 Eylül Pazar günü yapılan sınavlar

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 tane sınav yapılacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023 STS) Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem - 24.09.2023 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS) Tıp Doktorluğu 2. Dönem oturumu da saat 10:15'te başlayacak.

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