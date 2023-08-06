Bugün ne sınavı var? KPSS bugün mü? ÖSYM 6 Ağustos 2023 sınav takvimi

ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, "Bugün ne sınavı var? KPSS bugün mü?" sorularına cevap arıyor. Bugün Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2023 KPSS ÖABT) sınavı gerçekleşecek. 2 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavın ilk oturumu saat 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2023 KPSS ÖABT) uygulanacak.

2023-KPSS ÖABT sınavına katılacak olan adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu saat 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekken ilk oturum için 10.00, 2. oturum için ise 14.00'ten sonra sınav salonlarına alınmayacak.

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır. ÖABT'de adaylara 120 dakika süre verilecek.