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Eğitim

Bursluluk ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB gov tr Bursluluk Sınavı sonuçları 2023

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavı 3 Eylül'de gerçekleştirildi. Bursluluk Sınavı sonuçları, MEB gov tr üzerinden erişime açılacak. Peki İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

10 Eylül 2023 Pazar 12:34 - Güncelleme:
Bursluluk ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB gov tr Bursluluk Sınavı sonuçları 2023
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Bursluluk sınavı sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından bursluluk sonuçları MEB.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki 2023 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk ne zaman açıklanacak? İşte MEB gov tr Bursluluk Sınavı sonuçları ile ilgili detaylar

BURSLULUK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te erişime açılacak. 2023 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

MEB GOV TR BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınav, 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleşti.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde İOKBS "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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