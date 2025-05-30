İOKBS Bursluluk sınavına katılan öğrenciler, sınavı kazanmaları durumunda her ay devletin belirlediği eğitim desteğini alacaklar. Bursluluk parası her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Bursluluk parası, son olarak 863 TL olarak belirlenmişti. Peki Bursluluk parası ne kadar 2025? İOKBS lise, ortaokul burs ücreti kaç TL?

BURSLULUK PARASI NE KADAR 2025?

Bursluluk sınavına katılan öğrenciler, gerekli puanı aldıkları taktirde ne kadar bursluluk parası alacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu sınav doğrultusunda bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk parası memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) ücreti 2.015 TL olarak belirlendi.

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında her ay 2.015 TL bursluluk parası alır.