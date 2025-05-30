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  • Bursluluk parası ne kadar? 2025 İOKBS: Lise, Ortaokul burs ücreti kaç TL?
Eğitim

Bursluluk parası ne kadar? 2025 İOKBS: Lise, Ortaokul burs ücreti kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için uygulanan İOKBS 2025 sınavında taban puanı aşan öğrenciler Bursluluk parasını almaya hak kazanacaklar. Bursluluk parası, 2025 İOKBS sınavını kazanan öğrencilerin hesabına Ekim ayı başından itibaren yatırılacak. Peki Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne kadar para alır? İOKBS lise, ortaokul Bursluluk parası ne kadar?

Yeliz Gediman30 Mayıs 2025 Cuma 08:05 - Güncelleme:
Bursluluk parası ne kadar? 2025 İOKBS: Lise, Ortaokul burs ücreti kaç TL?
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İOKBS Bursluluk sınavına katılan öğrenciler, sınavı kazanmaları durumunda her ay devletin belirlediği eğitim desteğini alacaklar. Bursluluk parası her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Bursluluk parası, son olarak 863 TL olarak belirlenmişti. Peki Bursluluk parası ne kadar 2025? İOKBS lise, ortaokul burs ücreti kaç TL?

BURSLULUK PARASI NE KADAR 2025?

Bursluluk sınavına katılan öğrenciler, gerekli puanı aldıkları taktirde ne kadar bursluluk parası alacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu sınav doğrultusunda bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk parası memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) ücreti 2.015 TL olarak belirlendi.

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında her ay 2.015 TL bursluluk parası alır.

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