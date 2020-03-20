Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınavı ne zamana ertelendi?

20 Mart 2020 Cuma 17:54 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:54

İOKBS (Bursluluk) sınavı ne zamana ertelendi? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlk ve Orta Öğretim kurumlarında eğitim gören, 5,6,7,8 Hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının bu yıl ertelenip ertelenemeyeceği merak ediliyordu. Bursluluk sınavının yeni tarihi duyuruldu. İşte tüm merak edilenler..

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." dedi.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.