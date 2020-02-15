15 Şubat 2020 Cumartesi 16:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:56

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvuruları MEB e okul ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor? 2020 İOKBS sınavı ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Adaylar başvurularını http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecekler. Bursluluk sınavı başvurularına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bursluluk sınavı için 5 Şubat tarihinde başlayan başvurular 17 Şubat tarihinde sona erecekti. Ancak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle sınavın başvuruları 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar uzatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan MEB şu ifadeleri kullandı;

17 Şubat 2020 tarihinde sona erecek olan 2020 Yılı Bursluluk Sınavı başvuruları, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle okulların tatil olması sebebiyle öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Bakanlığımızca 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar başvurular uzatılmıştır.

2020 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020 / İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek.

Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.