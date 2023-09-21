Bursluluk Sınavı deprem bölgesi taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanacak olmasıylşa birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Bursluluk Sınavı kapsamında bu sene toplam 100 bin öğrenci burs alacak, bu kontenjanlardan sadece 30 bin kişi deprem bölgesindeki öğrenciler olacak. Peki Bursluluk Sınavı 2023 İOKBS depremzede taban puanları kaç? İşte 2023 Bursluluk Sınavı deprem bölgesi taban puanları ile ilgili detaylar

BURSLULUK SINAVI DEPREM BÖLGESİ TABAN PUANLARI KAÇ?



6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.

Kontenjandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini depremlerden etkilenen illerde tamamlayan öğrenciler yararlanacak.

Toplam kontenjanın yüzde 30'u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere dağıtılacak.

Bu sene toplam 100 bin öğrenci burs alacak, bu kontenjanlardan sadece 30 bin kişi deprem bölgesindeki öğrenciler olacak.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki öğrenciler, depremzede kontenjanından yararlanacak.

2023 İOKBS DEPREMZEDE TABAN PUANLARI



Bakanlık tarafından bursluluk sınavı 2023 deprem bölgesi taban puanları açıklanmadı. Taban Puan, bir önceki senede en düşük puanı alarak yerleşen öğrencinin aldığı puandır. Bu nedenle Türkiye'de ilk defa böyle bir deprem kontenjanı ayrıldığı için 2023 İOKBS depremzede taban puanları gibi bir puan ayrıcalığı tanınmayacak. Önceki senenin yerleştirmelerine göre oluşan taban puanlar, ilk döneme göre şelillendirilecek.

Taban puan, sınava girilen senede en alt seviyede kazanan ve kontenjana giren öğrencinin aldığı puan, o senenin taban puanını oluşturur. Daha önce deprem kontenjanı açılmadığı için Bakanlık 2023 İOKBS depremzede taban puanları açıklamayacak.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin, bursluluk sınavını kazanabilmeleri için tahmini olarak en az 60 net yapmaları gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen; 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS 2023) katılan adaylar, baraj puanı ya da üzerinde bir puan alırsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Bursluluk sınavı puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıl bursluluk puanı taban puanları aşağıdaki gibidir.

5. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037