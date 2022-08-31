Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2022 Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş belgesi

Bursluluk sınavı giriş belgesi, pazar günü gerçekleştirilecek olan oturuma katılacak olan öğrenciler tarafından alınıyor. 2022 Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş belgesi MEB tarafından erişime açıldı. İOKBS, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen bir sınavdır. Peki Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş belgesi http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Sınava katılacak öğrenciler, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekranda yer alan güvenlik kodu ile sınav giriş yerini öğrenebilir, belgenin çıktısını alabilirler.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) GIRIŞ BELGESI

Bursluluk sınavı giriş belgesinde; Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 04.09.2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek.

MEB tarafından düzenlenen Devlet Parasız Yatılılı ve Bursluluk Sınavı için bu yıl, 60 bin öğrenciye burs bağlanacak.

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

BURS PARASI NE ZAMAN YATAR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.