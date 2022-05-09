Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman? e okul MEB bursluluk başvuru ekranı

Bursluluk sınavı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Binlerce öğrenci ve veli MEB bursluluk sınavının başvuru tarihini araştırıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 2022 İOKBS başvuruları e okul MEB bursluluk başvuru ekranı üzerinden yapılıyor. Peki Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için son tarih ne zaman? İşte e okul MEB bursluluk başvurusu hakkında detaylar...

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları devam ediyor. Bursluluk sınavı başvurularının ne zaman biteceği ve nasıl başvuru yapılacağı, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 04.09.2022 tarihinde gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunun yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre İOKBS sınavı için başvurular 21.04.2022 - 13.05.2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

IOKBS SINAVI NE ZAMAN 2022?

5, 6, 7 ,8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 04.09.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, 23.09.2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞBURUSU NASIL YAPILIR?

MEB bursluluk sınavına başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

E OKUL MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

IOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDIR?

- Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Ortaokul 5, 6, 7, 8. ya da lise 9, 10, 11. sınıf öğrencisi olmak,

- Sınavın yapılacağı dönem ve yıl içerisine okul değiştirecek ceza almamış olmak,

- Sınıf tekrarı yapmamış olmak,

- Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar altında kalıyor olması gerekmektedir.

İOKBS BURS NE KADAR 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bursluluk sınavını kazanan öğrencilere aylık olarak yapılan ödeme 2021-2022 eğitim öğretim yılında zamlanarak 470 TL'ye çıktı.