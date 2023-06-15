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Eğitim

Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) sınav tarihi

Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 16 Haziran'da sona eriyor. Başvurularını tamamlayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bursluluk sınav tarihini sorguluyor. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) sınav tarihi

15 Haziran 2023 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) sınav tarihi
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci erecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler son başvuru tarihi olan 16 Haziran'a kadar başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan İOKBS 2023 bursluluk sınavı 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için İOKBS için başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek.

MEB.GOV.TR BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURU EKRANI

Bursluluk sınavına giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Bursluluk sınavının sonuçları 22.09.2023 tarihinde açıklanacak.

Eğitim desteği almak için sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler Bursluluk sınavının sonuçlarını, 22.09. 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecekler.

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