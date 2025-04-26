Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı ertelendi mi? MEB açıkladı!

Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası okullar 2 gün tatil edilmişti. Sınav tarihi yaklaşırken, bursluluk sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuya netlik kazandırarak resmi açıklamada bulundu. Buna göre; Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı ertelendi mi? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS için geri sayım devam ediyor. MEB, bursluluk sınavı takviminde değişiklik yapmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi.

BURSLULUK SINAVI (2025 İOKBS) NE ZAMAN?

Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.

2025 İOKBS BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025 İOKBS bursluluk sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Öğrencilere sınavda 80 soru sorulacak ve bu sorular için toplam 100 dakika süre verilecek.

Sınav başladıktan sonra öğrencilere 10:15'e kadar giriş izni verilecek. Bu saatten sonra gelen öğrenciler kesinlikle sınav salonuna alınmayacak ve ek süre tanınmayacak.

Yanlış ve doğru cevaplar dikkate alınacak; 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

MEB, İOKBS sınavına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımladı.

Öğrenciler, sınava katılacakları okulları ve sınav salonlarını öğrenmek için resmi bağlantı üzerinden giriş belgelerine ulaşabiliyor.

Sınava giderken öğrencilerin yanlarında mutlaka geçerli bir kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor.