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Eğitim

Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı kaç dakika? İşte 2025 İOKBS sınav süresi

MEB tarafından gerçekleştirilen Bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına alınacaklar. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı İOKBS, merkezi sistemle aynı saatte başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta bitiyor? Bursluluk Sınavı kaç dk, kaç saat sürüyor? İşte 2025 İOKBS sınav süresi

26 Nisan 2025 Cumartesi 15:50 - Güncelleme:
Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı kaç dakika? İşte 2025 İOKBS sınav süresi
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Bursluluk Sınavı saatleri, sınava katılan adaylar ve velileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı İOKBS 2025 sınav kılavuzunda Bursluluk sınavının süresi ve kuralları yer alıyor. Buna göre 2024 Bursluluk sınavı saat kaçta bitiyor? 2025 İOKBS kaç dakika sürüyor? İşte Bursluluk sınav süresi ile ilgili detaylar

2025 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Millî Eğitim Bakanlığınca; Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı 27 nİSAN 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavı, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile sabah saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl binlerce öğrenciye eğitim desteği sunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2 saat (120 dakika) sürecek ve saat 12.00'de sona erecek.

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS 2025) tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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