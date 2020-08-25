25 Ağustos 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:43

Milli Eğitim Bakanlığınca bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılacak olan bursluluk sınavında gözetmenlik yapacak öğretmenler için Bursluluk sınavı gözetmen ücreti 2020 belirlendi. Öğretmenler içinek gelir kapısı oluşturan salon görevlisi ücreti sınavlardan kısa bir süre sonra ödeniyor. Peki Bursluluk sınavı salon görevlisi ücreti ne kadar? İşte bursluluk sınavı 2020 için belirlenen gözetmen ve salon görevlisi ücretleri...

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının başında açıkladığı katsayı genelgesinine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarında görev alan öğretmenlerin görev başı ne kadar ücret alacakları belirleniyor.

Eylül'ün 5'inde yapılacak olan Bursluluk sınavı salon görevlisi ve gözetmen ücretleri aşağıdaki gibidir.

BURSLULUK SINAVI GÖZETMEN ÜCRETİ 2020

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

* Bina Sınav Komisyon Başkanı 247.22 TL

* Bina Komisyon Üyesi 211.20 TL

* Salon Başkanı 214.69 TL

* Cezaevi Salon Başkanı 214.69 TL

* Gözetmen 208.19 TL

* Cezaevi Gözetmen 208.19 TL

* Yedek Gözetmen 156.14 TL

* Yardımcı Engelli Gözetmen 260.23 TL

* e-Sınav Uygulama Sorumlusu 195.18 TL

* e-Sınav Salon Başkanı 169.16 TL

* e-Sınav Salon Gözetmeni 156.13 TL

SINAV SALON GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

Öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan hafta sonu sınavı görevlendirmeleri sınav öncesinde sınava başvuru ve sonrasında da görevlendirme sonuçları ile gerçekleşmektedir. Sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görev yapan öğretmenlere bunun karşılığında sınav görev ücreti ödenmektedir.

Sınavın gerçekleştiği binada da Bina sorumlusunun yanı sıra sınav salonlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi görevliler bulunmaktadır. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, il ve bakanlık sorumlularının ücretleri farklılık göstermektedir. Sınav görev ücretlerinin ödeme zamanları da değişkenlik göstermektedir.

Bir genel sınavın gerçekleştirilmesinde bakanlık sorumlusu, o ilin genel ve bölge sorumlusu (bu kişi genellikle il milli eğitim yöneticisi olmaktadır), ilçe sorumlusu ve bina sorumlusu ile yardımcıları organizasyon görevi yapmakta ve ücretlendirmeleri de ona göre olmaktadır.

Sınav organizasyonlarında en çok görev alan kamu görevlisi grubunu da öğretmenler oluşturmaktadır. Sınavları ülkemizde belli başlı kurumlar tarafından yapıldığı için bu görevlerin zamanları, süreleri ve ücretlendirmeleri de farklı olmaktadır.