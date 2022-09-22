Bursluluk sınavı sonuçları 2022, sınava katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklanıyor. İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları Meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki İOKBS sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte MEB bursluluk sınavı sonuçları 2022 sorgulama ekranı

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 Bursluluk sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Öğrenciler veya veliler istedikleri takdirde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alarak okul müdürlüklerine imzalatıp alabilecek. Bursluluk sınavının sonuçlarına aşağıdaki MEB linkinden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 2022, http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İOKBS BURS ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Öğrenci Bursluları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliğince yatırılır. Okula kayıt tarihi de dikkate alınarak burs ödemeleri Ekim ayından itibaren başlar. Burs ücreti 2022 yılında her ay için 663 TL olarak belirlenmiştir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenecek.

İOKBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenciler ne kadar puan alırlarsa İOKBS sınavını kazanacaklarını merak etmektedirler. Öğrenciler için belirli kontenjanlar kapsamında ve sınıflar arasında değerlendirilen puan türleri ise şöyledir,

İOKS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKS 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKS 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKS 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037