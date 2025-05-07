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Eğitim

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2025 İOKBS'a katılan öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihi
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Bursluluk sınavı sonuçları, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS oturumundan çıkan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açılacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman sonuçlanır? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Ortaokul ve lise öğrencileri için bursluluk sınavı değerlendirme işlemleri, yaklaşık 26 gün sürecek.

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını sorgulanabilecek.

İOKBS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "sonuçlar açıklandı" duyurusu geldikten sonra öğrenciler veya aileleri T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. Sınav sonuçları ekranına meb.gov.tr adresinden giriş yapılabilecek.

Sınav sonuçları ekranına bilgisayar, tablet, telefon vb. araçlarla giriş yapılabilecek. Sorgulama ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları, toplam puanı ve burs hakkı elde edip edemediği bilgisi yer alır.

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