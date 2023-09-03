Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bursluluk sınavında 1 soru kaç puan?

Bursluluk sınavına katılan öğrenciler puan hesaplaması yapmak için, "Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS 2023) tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru soruldu. Bursluluk sınavında soru dağılımı ve puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayılarını haberimizde derledik. Peki Bursluluk sınavında 1 soru kaç puan ediyor? İşte İOKBS 2023 puan hesaplama tablosu

BURSLULUK SINAVINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sona erdi. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru soruldu.

İOKBS bursluluk sınavında 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı ise aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanır. İşte 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU ÇIKIYOR?

İOKBS PUANI NASIL HESAPLANIR? 2023 İOKBS PUAN HESAPLAMA

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.