28 Eylül 2020 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:09

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 bursluluk sınavı 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği 2020 İOKBS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'Bursluluk sınavını kazanan ne yapacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler şimdi ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. MEB'in yayımladığı İOKBS 2020 kılavuzunda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ile 11'inci sınıf bursluluk sınavını kazananların yapacağı işlemler yer almaktadır. Peki Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2020'de uygulandı. Eylül'ün 5'inde uygulanan İOKBS sınav sonuçlarının açıklanması sonrası Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapacakları hakkında araştırma yapıyor. Peki Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? MEB tarafından uygulanan İOKBS 2020 için hak kazanan öğrencilerin bir sonraki adımda yapması gereken işlemler ile ilgili tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVINI KAZANAN NE YAPACAK?

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB’in yayınladığı kılavuza göre,

“Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.”

Bu haberimizde MEB tarafından yayımlanan kılavuzdaki, İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Öğrenciler “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.,

BURSLULUK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavını kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 02 Ekim 2020 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir. Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

MEB burs ücretinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. 2019 yılında bu miktar aylık 260,40 TL olarak belirlenmişti.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.

İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Maddi durum belgesinde velinin geliri, velinin eşinin geliri, ekstra gelirler, net yıllık gelir toplamı, yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı, velinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin isimleri, belgenin içerisinde yer alacak.

Ailenin yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekmektedir.