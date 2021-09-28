28 Eylül 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:00

Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler, konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İOKBS 2021 bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. Bursluluk sınavını kazananların ne yapacağı, sınavda başarılı olup burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz sene 310 TL olan İOKBS burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. Peki Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmalı? İOKBS bursluluk sınavını kazanan ne yapacak? İşte Bursluluğa hak kazanan öğrencilerin kayıt süreci hakkında detaylar

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçlarının açıklanması sonrası Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyor. MEB tarafından uygulanan İOKBS 2021 bursluluk sınavı için hak kazanan öğrencilerin bir sonraki adımda yapması gereken işlemler ile ilgili tüm detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre,

"Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."

Öğrenciler "2021 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

BURSLULUK KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30.09.2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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