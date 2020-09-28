28 Eylül 2020 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:35

Bursluluk sınavının sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun cevabı tüm İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre 28 Eylül'de açıklanması beklenen bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül Pazar akşamı açıklandı. Sınava katılan öğrenciler, Meb gov tr bursluluk sınavı sonuçları 2020 sorgulama sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Bursluluk sınavının sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ODSGM Meb gov tr bursluluk sınavı sonuçları 2020

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili dün akşam son dakika açıklaması yapıldı. Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de uygulandı. Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla açıklandı. İşte MEB İOKBS sonucu sorgulama ekranı ve detaylar

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.

MEB GOV TR BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

MEB takvimine göre, Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecekti.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."