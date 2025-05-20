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Eğitim

Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025 İOKBS) 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrencilerin gözü, Bursluluk sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bu sene 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı'na 1 milyon 23 bin 577 öğrenci başvurdu. Peki, Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihi

20 Mayıs 2025 Salı 09:29 - Güncelleme:
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS Bursluluk sınav sonuç tarihi
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Bursluluk sınavı sonuçları, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS oturumuna katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İOKBS 2025 bursluluk sınavı sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Peki, Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

BURSLULUK SINAVI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 27 Nisan'da yapıldı.

Bu sene 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı bursluluk sınavının sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS 2025 sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaokul ve lise öğrencileri için bursluluk sınavı değerlendirme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte erişime açılacak. Sorgulama ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları, toplam puanı ve burs hakkı elde edip edemediği bilgisi yer alacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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