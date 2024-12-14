Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan öğrencilere müjde

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'dan gençleri sevindirecek bir adım daha geldi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki kütüphaneyi Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal ile birlikte ziyaret eden Başkan Vekili Can Aksoy, projenin ay sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. Aynı park içerisinde geçici olarak kullanılan kütüphanenin hızlıca yeni kütüphaneye taşınması talimatını veren Aksoy, ilçedeki kütüphane sayısının artırılacağını ve mevcutların standartlarının da yükseltileceğini söyledi. Başkan Vekili Aksoy, öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunan Uyumayan Kütüphane projesini de kısa sürede hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

"UYUMAYAN KÜTÜPHANE HEDEFİMİZE KISA ZAMANDA ULAŞACAĞIZ"

Vatandaşlara hizmet veren kütüphane gibi tesislerin çalışma saatlerinin uzatılacağını söyleyen Başkan Vekili Aksoy, "Duran, bekleyen işimiz ve projemiz kalmasın istiyoruz. Kütüphaneyi, yeni yerine hızla taşıma kararı aldık. Yeni kütüphane ile kütüphanelerimizdeki internet, çay, kahve, güvenlik gibi standartlarımızı belirleyip tüm kütüphanelerimizi aynı düzeye getirmeyi hedefliyoruz. Mahallelerdeki kütüphanelerimizin sayısını artırırken, tesislerin çalışma saatlerini uzatacağız. En az bir adet 24 saat açık 'Uyumayan Kütüphane' hedefimize kısa zamanda ulaşacağız" ifadelerini kullandı.