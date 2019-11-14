Üniversite öğrencilerinin çoğunlukla karşılaştığı terimler arasında yer alan çan eğrisi sistemi ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. Çan eğrisi nedir? Çan eğrisi sistemi not hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Genel tanımıyla sınıf ortalamasının hesaplandığı ve geçer notun belirlendiği bu sistemde, not hesaplama yöntemi ise buna göre şekil alıyor. Çan eğrisi sistemi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

ÇAN EĞRİSİ NEDİR?

Sınav sonucunda öğrencilerin aldığı notların ortalaması alınır. Ardından istatistiksel işlemlerle (standart sapma) değişim aralığı belirlenir ve artış-azalış miktarı tespit edilir. Örneğin 4 kişilik bir sınıfta vize ve finallerin ortalaması şunlar olsun; 40, 50, 60, 70. Bu sonuçlardan sınıf ortalaması 55 olarak belirlenir. Yani 55 CC olmuş olur. AA BB gibi diğer notlarda standart sapmaya ve CC’ye (yani ortalamaya) göre yeniden hesaplanır.

ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye’de ve Dünya’daki bir çok üniversitede bağıl değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme göre vize sınavının %40′ı final sınavının ise %60′ı alınmaktadır ve aldığınız her puanın aşağıda görüldüğü üzere harf ve katsayı bakımından bir karşılığı vardır.

Öğrencilerin akademik başarı notlarının ortalamaları,fakülte yüksekokul veya meslek yüksek okullarında yarıyıl/yıl sonlarında öğrenci işleri tarafından hesaplanır.Bu hesaplama sonucunda öğrencinin akademik başarı not ortalaması ve genel akademik not ortalaması elde edilir.

Yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasını hesaplayabilmek için; bir yarı yıl/yılda alınan dersin not katsayısı ile dersin kredisi çarpılır ardından bu çarpımlar toplanır.Elde edilen rakam yarıyıl/yıl toplam haftalık ders kredi sayısına bölünür.

Genel akademik başarı not ortalaması hesaplamasında ise yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki aynı şekilde uygulanır ancak, yarıyıl/yılda alınan derslerin yerine öğrencinin fakülteye girişinden itibaren almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC , G alan bir öğrenci o dersi geçmiş kabul edilir.DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için yarı yıl ve yıl sonu akademik başarı ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri verildikleri ilk yarıyıl/yılda tekrar almak zorunda kalırlar

FD,FF,F1 aldığınız dersten her koşulda ve şartta başarısız sayılırsınız ve bu dersleri verildikleri ilk dönem tekrar alırsınız.

Bahar yarı yılı sonunda hesaplanan genel akademik başarı ortalaması 1.75 in altında (Üniversiteden üniversiteye değişir, bazı üniversitelerde 1.80) olan öğrenciler ise bir sonraki yıl da hem güz hem bahar döneminde yeni dersler alamazlar ve başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar.

Bir de fakültede sınavlardaki genel duruma bakılarak bazı derslerde gerekli görüldüğü zaman çan eğrisi sistemi uygulanmaktadır. Bu şekilde mesela 2,00 katsayısına 70 değil de dersi veren hocanın öngördüğü bir puan karşılamakta böylece dersi geçme notu biraz daha aşağılara düşebilmektedir.