Çan eğrisi nedir? Çan eğrisi sistemi not hesaplama nasıl yapılır? Çan eğrisi nedir? Çan eğrisi sistemi not hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Çan eğrisi sistemi, yüksek öğrenim gören öğrencilerinin çoğunlukla karşılaştığı terimler arasında yer alıyor. Genel tanımıyla sınıf ortalamasının hesaplandığı ve geçer notun belirlendiği bu sistemde, not hesaplama yöntemi ise buna göre şekilleniyor. Çan eğrisi sistemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..