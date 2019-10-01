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Çapa Tıp taşınıyor mu? Çapa Diş Hekimliği Fakültesi nereye taşınacak?

Çapa Tıp taşınıyor mu? Çapa Tıp taşınıyor mu? Çapa Diş Hekimliği Fakültesi nereye taşınacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirildi. Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan 7 adet binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde; İstanbul Valiliği, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

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Çapa Tıp taşınıyor mu? Çapa Diş Hekimliği Fakültesi nereye taşınacak?  gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında 5.8'lik depremin ardından hasarlar oluşmuştu. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler yapıldı. İstanbul Valiliği, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildiğini açıkladı. 
 
ÇAPA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNASININ TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirilmiştir.
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi)
 
İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi’nde bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde;
 
İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Binası’nda deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı,
 
Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binasının; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
 
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 
Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan 7 adet binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde;
 
Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
 
Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.
 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremden dolayı;
 
Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir.
 
Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları,
 
Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.
 
Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.10.2019 – Saat 15.20
 

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

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