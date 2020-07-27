27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:38

YKS puanları açıklandı ve üniversite adayları için tercih telaşı başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Çocuk Gelişimi bölümünü tercih etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyorlar. Peki çocuk gelişimi atama puanları belli oldu mu? ÖSYM'nin yayınladığı ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor. İşte çocuk gelişimi taban puanları 2020 hakkında detaylar...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Çocuk gelişimi taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz. Ön bilgi kılavuzunda yer alan bazı üniversiteler ve Çocuk Gelişimi taban puanları şu şekilde:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 262,89362

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 285,76527

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 250,34395

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 270,48925

2 YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Taban puanı: 266,85451

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Taban puanı: 265,70053

EGE ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi: 280,10488

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi : 277,98207

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi : 277,79404

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi: 277,4467

YKS BARAJ PUANI BU YIL KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Her aday için hesaplanmış olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanır.

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150' ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.