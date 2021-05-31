Çocukları dijital tehlikelere karşı korumak için yayınlandı: Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada ve Türkiye'de çocukların, dijital oyun platformlarında mahremiyet kavramını göz ardı ettiklerini bildirdi.

Rehber'in, bu anlamda ebeveynlere yol gösterici bilgiler sunduğunu ifade eden Sayan, dijital oyunlarda mahremiyetin korunması için öncelikle oyunların yaş derecelendirmelerine dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, çocukların gelişim düzeyleri için hangi oyunların uygun olduğu konusunda ebeveynlerin hassasiyet göstermelerinin önemine değindi.

- "OYUN AKIŞI VE REKLAM İÇERİKLERİNİ KONTROL ETMELİYİZ"

Oyunlardaki sohbet uygulamalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, şunları kaydetti:

"Çocukların oynadıkları oyunların özellikleri konusunda bilgi sahibi olunur ve kimlerle iletişim kurduğu bilinirse, çocukların güvende olup olmadığından daha kolay emin olabiliriz. Oyun akışı ve reklam içeriklerini kontrol etmeliyiz. Dijital oyunlar başlangıçta zararsız gibi görünse de ilerleyen bölümlerde olumsuz içerikler barındırabiliyor. Ayrıca oyuncuların karşısına küfür, şiddet, müstehcenlik gibi içerikleri barındıran reklamlar da çıkabilmekte. Oyun içi satın almalar konusunda olabildiğince hassas olmalıyız. Bazı oyunlarda yer alan uygulama içi satın alımlar çocuklar için cazip hale geliyor. Yavrularımız, oyunda yükselmek adına sadece bir butona basarak bilinçsizce yüksek paralar yatırabiliyorlar. Oynanan oyunlarda kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Çevrim içi oyunlardaki kötü niyetli kişiler, oyuncuların kişisel bilgilerini çalmaya yönelik yöntemler izliyorlar."

Elde edilen bilgilerin, siber zorbalık ve hesap çalınmalarında kullanıldığına dikkati çeken Sayan, kişisel verileri paylaşmadan önce oynanan oyunlar için gerçek ismi içermeyen takma ad belirlenmesi, gerçek e-posta adresi veya kişisel bilgilerin paylaşılmaması, her oyun girişi için ayrı kullanıcı adı ve şifre belirlenmesi, çocukların oyun esnasında karşılaştıkları sıkıntılı durumu ebeveynlerine söylemeleri yönünde desteklenmeleri gerektiğini bildirdi.

Rehber'de pek çok konunun tüm ayrıntılarıyla yer aldığına işaret eden Sayan, "Ebeveynler, kendilerinin ve çocuklarının dijital mahremiyetlerini ve güvenliklerini korumak ve bu konuda bilgi edinmek için Dijital Mahremiyet Rehberi'ne 'https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/btk-dijital-oyunlarda-mahremiyet-rehberini-yayinladi' linkinden ulaşabilirler. İnternetin uçsuz bucaksız dünyasında, milletimizi ve çocuklarımızı dijital tehlikelere karşı korumak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, devletin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve ilgili tüm kurumlarıyla çalışmalarını topyekun bir biçimde sürdürdüğünü de kaydetti.