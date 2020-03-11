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Eğitim

Corona virüsü sebebiyle okullar tatil mi? 11 Mart 2020 bugün okullar tatil edildi mi?

Corona virüsü sebebiyle okullar tatil mi? Bugün okullar tatil edildi mi? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da günün ilk saatlerinde, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Koca, bu kişinin Avrupa'dan döndüğünü belirterek 'Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın' dedi. Bu açıklamalar ile birlikte okulların tatil olup olmayacağı araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi...

11 Mart 2020 Çarşamba  07:46 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da günün ilk saatlerinde, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından okulların tatil ediip edilmediği yönünde araştırmalar hız kazandı. Corona virüsü sebebiyle okullar tatil mi? Bugün okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi.

CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." dedi.

Devletin yapılması gerekeni, birçok ülkenin yapmadığı kadar yaptığını dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Virüs komşu ülkeleri, Avrupa'yı, toplam 114 ülkeyi sardı. Bu ana kadar ki başarımız, elimizde olmayan faktörlerle devam etmeyebilir. Kontrolümüz altında olmayan değişkenler ve faktörler var, Avrupa örneğinde verdiğim gibi... Vaka görülmesi mümkündür. Yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar, sorunla kurallara göre mücadele edersek ikinci büyük başarıyı elde edebiliriz. Dünya bununla kıyaslanmayacak kadar büyük salgınlar gördü. Corona Virüsü salgınında şu ana kadar ölüm oranı çok düşüktür fakat bizim için her hayat çok büyük değere sahiptir. Kaygının büyüklüğü dünyada vakanın büyüklüğünden kat kat fazladır. Bu küresel soruna karşı tek tek bireyler olarak ulusal bir mücadele vermeliyiz. Riskler somut, kurallar çok basit, uyarsak bu riski ortadan kaldırabiliriz. Sorun küresel, mücadele ulusal, riskler somut, kurallar basit."

BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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