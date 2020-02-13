Çözüm Koleji'ne büyük ilgi

13.02.2020 10:45 - Güncelleme: 13.02.2020 10:46

Çözüm Koleji; çeyrek asrı aşkın eğitim tecrübesiyle, “Yıldızlaşan Nesiller” yetiştirme idealiyle Türkiye’nin dört bir yanında modern ve donanımlı kampüslerinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Çözüm Koleji; her öğrencisinin akademik açıdan başarılı, 21. yüzyıl becerilerine sahip, yabancı dil eğitiminde yetkin, sanatta ve sporda yetenekleri gelişmiş, ahlaki değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi ve kapsamlı rehberlik hizmeti ile de bu amaçları desteklemeyi vadediyor.

YILDIZLAŞAN NESİLLER



Çözüm Koleji, tecrübeli öğretmen ve yönetici kadrosuyla öğrencilerine sadece kaliteli eğitim vermekle kalmıyor; bunun yanında her bir öğrencisini hayata hazırlamayı hedefliyor.

Öğrencilerinin başarılı, saygın, birden çok dili konuşabilen, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenen, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış bireyler olmalarını hedefliyor. Bunun yanında öğrencilerinin millî ve manevi değerlerine bağlı, adalet, tevazu, paylaşma ve yardımlaşma gibi duygulara sahip bireyler olarak bilim ve irfanla yıldızlaşmalarını amaçlıyor. Sınavlardan bilimsel etkinliklere, sanattan spora birçok alanda öğrencilerinin elde ettiği başarılarıyla göz dolduran Çözüm Koleji, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamlar sunuluyor.

Çözüm Kolejinde; araştıran, sorgulayan, uygulayan, gelişen; doğaya, sanata ve estetiğe duyarlı bireyler yetişmekte. Ayrıca; tecrübeli eğitim kadrosu, teknolojik donanımlı kampüsleri ve güçlü yayın desteği ile topyekûn bir eğitim faaliyeti yürütülmekte.

Çözüm Koleji, öğrencilerini her anlamda başarılı kılmanın yanında onlara bir medeniyet perspektifi kazandırmayı hedef olarak görmektedir.

ÇÖZÜM’E GİRİŞ SINAVI 15-16 ŞUBAT’TA



Çözüm Kolejlerinin Merkez Kampüs Müdürü Derviş ÜNLÜ: “Ankara Çözüm Koleji, başkentimiz Ankara’nın en prestijli okulu konumundadır. Okulumuzda; Anaokulu – İlkokul – Ortaokul – Anadolu ve Fen Liseleri bulunmaktadır. Yapacağımız bursluluk sınavıyla kapılarımızı tüm başarılı öğrencilere açacağız. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerine yönelik yapacağımız Çözüm’e Giriş Sınavı, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.”

Türkiye genelinde 15 kampüsüyle öğrencilerle buluşan Çözüm Koleji, “köklü geçmişten güçlü geleceğe” anlayışıyla verdiği eğitimleriyle birçok velinin ve öğrencinin tercihi olmakta.

Binlerce öğrencinin başvurduğu ve kontenjanların büyük oranda dolduğu bursluluk sınavına başvurular internet sitesi üzerinden yapılmakta. Sınava katılmak için, “ www.cozumkoleji.com.tr “ adresinden başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulup kaydedilmesi yeterli. Sınava katılmak ve detaylı bilgi almak için Çözüm Koleji web sitesini ziyaret edebilirsiniz.