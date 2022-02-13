Deneyap sınavına büyük ilgi! Selçuk Bayraktar: 11 bin öğrenciye 3 yıl eğitim verilecek

13 Şubat 2022 Pazar 11:35 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 11:35

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile 81 İlde kurulan 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne öğrenci kabul sınavı yapıldı. 79 bin başvurunun alındığı ilk aşamayı geçen binlerce öğrenci, 27 ilde eş zamanlı olarak yapılan deneyap uygulama sınavına katıldı. Geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmeyi vizyon alan Deneyap Teknoloji Atölyelerine iki aşamalı seçme süreci ile öğrenci kabul ediliyor. Bu yıl, sürecin ilk aşaması olan e-sınava 79 bin başvuru yapıldı. İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ise ikinci aşama olan Deneyap Uygulama Sınavı düzenlendi.

PROJELERİNİ SUNDULAR

İstanbul'da 7 ayrı merkezde gerçekleştirilen uygulama sınavına bin 830 lise, 3 bin 781 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 5 bin 611 aday katıldı. Aileleri sınav salonları önünde heyecanla bekleyen adaylar, farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyelerinin yapacağı değerlendirmenin ardından belirlenen adaylar Deneyap Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sınava katılan öğrencilerle bir araya gelen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Deneyap Atölyelerinin 2017 yılında kurulduğunu ve 4. yılına girdiğini söyledi. Sınavla ve atölye çalışmalarıyla ilgili Yeni Şafak'a konuşan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu eğitimler normal örgün eğitimde biraz daha soyut kalan kavramları, dokunarak, sevdirerek, yapay zekadan, robotik kodlamaya kadar çok geniş yelpazede deneyimleme imkanı vererek bilimi ve teknolojiyi öğretmek üzere kurgulanmış bir sistem. Yıllar içinde aldığımız geri beslemelerle biz müfredatımızı da çok geliştirdik. Ve bugün hem İstanbul'da hem Türk Türkiye'nin 57 şehrinde faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da T3 Vakfımızın Deneyap merkezlerinde, Türkiye genelinde ise T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortaklığında kurulmuş atölyelerde çalışmalar yürütüyoruz. Şuan da 27 ilde 38 salonda toplam 16 bine yakın Öğrenci uygulama sınavına katılacak, 6 bin 60 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak böylelikle Türkiye genelinde aktif toplam öğrenci sayısı 11 binin üzerine çıkmış olacak. Bu sınavların ardından 11 bini aşkın öğrencimiz eğitim almaya hak kazanacak ve 3 yıl boyunca eğitim görecek."

GENÇLER DAHA İYİLERİNİ BAŞARACAK

Deneyap eğitimleri sonucunda dünya çapında başarılar elde eden takımlar olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "TEKNOFEST'teki yarışmalara katılacak öğrenciler bu atölyelerde yetişiyor. Sadece İHA/SİHAlar değil, savunma sanayiinde ülkemiz büyük bir başarı elde etti. Bunu tüm sivil alanlara yayacak, dünyada büyük buluşlara imza atacak kendi alanlarında bir numara olacak hem memleketini sevecek, hem de dünyada ben yaptığım işi 'teknolojide, bilimde en iyisini yaparım' diyen gençler yetişiyor. O ruhla yetişiyorlar. Binlerce Selçuk Bayraktar ve ondan daha iyisi var. Biz onların önünü açmaya çalışıyoruz açıkçası. Bizim gençliğimizde böyle şeyler yoktu, pek kimse inanmıyordu. Türkiye'den büyük bir teknolojinin çıkacağına kimse inanmıyordu, 'asla yapamazsın' deniliyordu. Artık bizim de güzel işler yapabileceğimiz görüldü ve bu iyice pekişti. İnşallah ülkemiz adına dünyada çok büyük teknoloji girişimleri, bilimsel başarılar elde edecek gençler yetişecek" diye konuştu.