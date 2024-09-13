Deniz Feneri Derneği'nden öğrencilere eğitim desteği

"Bir Çanta Bir Gelecek" sloganı ile İlköğretim Haftası etkinleri yapıldı.



Gönüllü gençler ve ailelerin katılımları ile Türkiye'nin çeşitli illerindeki İlkokullarda öğrenim gören binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemeleri yardımı yapıldı.

Deniz Feneri Derneği gönüllüsü üniversiteli gençlerin hazırladığı kırtasiye malzemeleri, gençler ve öğretmenler tarafından, ihtiyaç sahibi gençlere dağıtımları yapıldı.

İçleri kırtasiye malzemeleri ile dolu olan okul çantalarını alan minik yüreklerin gözlerindeki mutluluk ve yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi.

2024-2025 eğitimi-öğretim yılının başlaması ile birlikte başta İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Burdur, , Siirt, Bursa, Bitlis, Erzurum, Kars'ın başını çektiği çok sayıda illerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına önemli miktarda kırtasiye desteği verildi.

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal yaptığı açıklamada, "İçerisinde defter, kalem, silgi, kalem tıraş, kalem kutusu, boya çeşitleri vb. eğitim malzemelerinin bulunduğu, bedeli 1100 TL olan kırtasiye setleri, yardımseverlerin bağışlarıyla bu yıl da ihtiyaç sahibi ve yetim öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Çocuklarının eğitim dönemine eksiksiz girmeleri için ise ailelerin alışveriş yerlerinde bu hazırlığı tamamlama telaşında olduğu belirten Fatih Şanal, Deniz Feneri Derneği olarak kendilerinin yardıma muhtaç ve yetim öğrencilere yönelik kırtasiye yardımılarına eğitim öğretim sezonu boyunca devam edeceklerini belirtti."

Başta ülkemizde ve dünyanın birçok coğrafyasında bu heyecanı yaşayamadan ders zilinin çalmasını bekleyen on binlerce yetim çocuk olduğuna vurgu yapan Şanal, "Okulların açılmasıyla birlikte yetimler çeşitli eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için hayırseverlerin yolunu gözlüyor bizlere de onlara destek olmak ve başarı dileklerini iletmek düşüyor. Şeklinde konuştu.

Yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye yardımına ihtiyacı var.

Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız, sizlerin desteklerini bekliyor.

Öğrenciler için en temel ihtiyaç malzemesi olan defter, kalem, silgi, cetvel, suluk gibi malzemelerin tümü için 1.100 TL bağış yaparak "Bir Çanta Bir Gelecek" projemize destek olabilirsiniz.

SMS ile yardım için 5560'a "KIRTASİYE" yazarak 25 TL bağış yapabilirsiniz..

Fevzi Yalçın Deniz Feneri Derneği İletişim Danışmanı

[email protected] 0 542 548 10 48