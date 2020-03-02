Denizcilik lisesi öğrencileri tekne üretmek için kolları sıvadı

AA 02 Mart 2020 Pazartesi11:20 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:20

"Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" alanlarında 2011'den bu yana faaliyet gösteren, 350 öğrencisi bulunan okul 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar 311 mezun verdi.

Denizcilik alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından akreditasyona sahip lisenin öğrencileri, aldıkları teorik derslerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan ödenekle iki yıl önce oluşturulan atölyede çalışıyor.

Atölyede şu ana kadar teknolojik imkanlar kullanılarak çizimler üzerine eğitim verildi. Teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek amacıyla çeşitli malzemeler kullanılarak üretim aşamaları öğrencilere gösteriliyor.

Okul Müdürü Hüseyin Aday, AA muhabirine, yeni denizciler yetiştirmeyi ve uluslararası alanda Türk denizcilerinin varlığını hissettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ayvalık'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de öğrencilerinin bulunduğunu belirten Aday, "Okul bünyesinde geçen ay faaliyete geçen pansiyonda 127 erkek öğrencimiz var. Kız öğrencilerimiz de yine ilçemizde Bakanlığımız bünyesindeki devlet pansiyonundan yararlanıyor." dedi.

Aday, öğrencilerin Denizcilik alanından güverte işletme sınırlı zabiti, Gemi Makineleri İşletme dalından makine sınırlı zabiti mezunu olarak 12 ay deniz stajını tamamladıktan sonra gemilerde çalışabildiğini anlattı.

Mezunların yüzde 70'inin sektörde istihdam edildiği bilgisini veren Aday, şöyle devam etti:

"Mezunlarımız, kamu ve özel sektördeki gemilerde çalıştırılmalarının yanı sıra özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde de çok sayıda öğrencimiz istihdam edilmiştir. Gemi Yapımı alanında, kapalı ve iş güvenliğine sahip atölyemizde gemi üretim imkanına sahibiz. Atölyemizde gemi, yat ve tekne üretimi çalışmaları başladı. Özellikle çevremizde yat inşa ettirmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak düzeydeyiz."

- "MESLEK OKULLARI DAHA AVANTAJLI"



Gemi Yapımı alanına bağlı Yat İnşa dalı 11'inci sınıf öğrencisi Ömürcan Aykır da ailesinin Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşadığını aktardı.

Çizim yapmayı ve bir şeyler üretmeyi sevdiği için bu bölümü tercih ettiğini bildiren Aykır, "İleride gemi mimarı ya da mühendisi olmak istiyorum. Mezun olduğumda gelecekte hem işim garanti olacak hem de Türkiye için bir şeyler üretmiş olacağım. Her halükarda sonucun hem benim için hem de ülkem için daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanının Gemi Makineleri dalı 11'inci sınıfından Nazlı Cambaz ise atölyede torna ve matkap tezgahlarının yanı sıra gemi parçalarını söküp takarak uygulamalı eğitimler gördüklerini belirtti.

Bu bölümde okumayı küçük yaşlardan beri istediğini dile getiren Cambaz, "Bu bölüm bayanlar için biraz zor gibi görünse de ben bayanların da zorlukları aşabileceğine inanıyorum. Bence meslek okulları diğer okullara göre iş sahibi olabilmek adına daha avantajlı." diye konuştu.