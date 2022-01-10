Denklik belgesi nedir? Denklik gösterir belge nasıl ve nereden alınır?

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:55

Denklik belgesi, eğitim alanında yer alan Türk Yüksek Öğretim sistemiyle ilgili olan ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde alınabilen bir belgedir. Resmi kurumlarca istenebilen denklik belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? sorularının cevaplarıı haberimizde derledik İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DENKLİK BELGESİ NEDİR?

Denklik Belgesi, Türkiye'de mezun olunan okuldan alınan diplomanın yurt dışında verilen diplomayla eş değer yani denk olduğunu göstermektedir.

Türk Yüksek Öğretim sisteminde mezun olunan akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgeye denklik belgesi denmektedir. Dolayısıyla denklik belgesini alabilmek için talep etmek gerekmektedir. Bu talep edilen denklik belgesi aslında kişinin bulunduğu ülkedeki mezuniyet belgesidir.

Denklik belgesi, alınan diplomanın yurt dışında verilen diplomayla eş değer yani denk olduğunu göstermektedir.

Denklik belgesi ilgili kişinin sahip olduğu eğitim düzeyine göre verilmektedir. Burada denk olma ifadesinden kasıt edilen ise Türkiye ülkesinde alınan diplomanın yurt dışında verilen diplomayla denkliğini tespit etmektir.

DENKLİK GÖSTERİR BELGE NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Belge alımı için online olarak başvuru yapılır. Bu başvuru e devlet ya da YÖK resmi internet adresinden yapılır. Kurum tarafından ön inceleme başvuru yapıldıktan sonra gerçekleşir. Ön incelemede diplomanın teyit edilmesi yer alır. Bu işlem ilgili resmi kurumdaki kişiler tarafından yurt dışındaki temsilcilerle iletişim kurularak gerçekleşir.

DENKLİK BELGESİ KAÇ TL?

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30.05.2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

"Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,

Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C. – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,

Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.