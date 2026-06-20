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Eğitim

Deprem bölgesinde mezuniyet gururu: Emine Erdoğan gençleri tebrik etti

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını diledi.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde mezuniyet gururu: Emine Erdoğan gençleri tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfımızın deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını, mezun olan kardeşlerimizin emekleriyle yazdıkları başarı hikâyelerinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması'ndan görüntüler ile Emine Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından bölümlere de yer verildi.

  • Emine Erdoğan
  • Şule Yüksel Şenler Vakfı
  • Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri

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