Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı

Gaziantep'te Mehmet Ali Alevli İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Kemal Çeber, kent genelinde 730 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Çeber, "35 bin öğretmenimiz var. Bunlar büyük rakamlar. Deprem nedeniyle birçok okul hasar gördü, kullanılamaz hale geldi ama hızlıca toparlandık. Birçok öğretmen ve öğrencimizi şehit vermiş bir iliz." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve protokol üyeleriyle öğrencilere karnelerini verdi.

- KAHRAMANMARAŞ



Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 4 bin 515'i konteyner sınıflarda olmak üzere yaklaşık 300 bin öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Yıldırım Beyazıt İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde, 6 Şubat depremlerinin ardından birçok okulun yıkıldığını veya hasar gördüğünü hatırlattı.

Yaşanan felaketten eğitim camiasının ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini anlatan Kahraman, "Toparlanma sürecinin ardından zaman kaybetmeden eğitim öğretime kaldığımız yerden başladık ve bugün 10'u konteyner olmak üzere toplamda 1028 okulumuzda yaklaşık 300 bin öğrencimize karnelerini verdik." diye konuştu.

Kahraman, 2024 yatırım programı içinde 108 proje, 1838 derslik, 900 öğrenci kapasiteli 5 pansiyon, 2 atölye ve 2 spor salonu yapımının südüğüne işaret etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.

- ŞANLIURFA



Şanlıurfa'da 746 bin 748 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karaköprü ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Vali Yardımcısı Mercan, gazetecilere, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yoğun eğitim dönemi geçirdiklerini belirten Mercan, "Özellikle geçen yıl yaşanan deprem ve selin etkilerini gidermeye çalıştığımız yoğun bir eğitim dönemi oldu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz yoğun bir şekilde çalıştılar, yaz tatilini hak ettiler. Ümit ediyoruz ki dinlenecekleri, kitap okuyacakları ve kendilerini yeni döneme hazırlayacakları bir yaz dönemi geçirirler." dedi.

- MALATYA



Malatya'da 854 okuldaki 149 bin 418 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Ersin Yazıcı'nın katılımıyla Şehit Levent Coşkun İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte okul korosu da çeşitli şarkılar seslendirdi.

Vali Yazıcı, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile öğrencilere karne ve hediye verdi.

- ADIYAMAN



Adıyaman'da 844 okulda 162 bin 574 öğrenci karne aldı.

Vali Osman Varol, Şeref Cengiz İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kilis'te de 56 bin öğrenciye karneleri verildi.