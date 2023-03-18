Deprem bölgesindeki öğrenciler için 761 DYK noktası açıldı

Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.