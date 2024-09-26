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Eğitim

Deprem bölgesindeki özel okullar için eğitim desteği tutarı belli oldu

Depremden etkilenen 5 ilde özel okullara giden öğrenciler için eğitim desteği tutarı belli oldu.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki özel okullar için eğitim desteği tutarı belli oldu
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Depremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim görmeye devam eden öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, deprem bölgesindeki dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ" çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları belirlendi.

2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıf öğrencileri için 24 bin 640'ar lira, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ve ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için 28 bin 800'er lira eğitim öğretim desteği verilecek.

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