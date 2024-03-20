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Eğitim

Deprem bölgesindeki özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), deprem bölgesindeki 5 ilde özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim öğretim desteği sunuldu.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim desteği
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2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere, eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de geçen yılın kasım ayında yayımlanmıştı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu illerdeki özel okulların ve öğrencilerin eğitim ile öğretim desteğine ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre, deprem bölgesindeki 5 ilde 357 özel okulda 23 bin 104 öğrenci eğitim ve öğretim desteği kapsamına alındı. Bu öğrencilerin özel okullara yerleştirme işlemleri süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki 5 ilde bulunan özel okullarda eğitim alan okul öncesi öğrenciler için 12 bin 800 lira, ilkokul öğrencileri için 15 bin 400 lira, ortaokul öğrencileri için 18 bin lira ve lise öğrencileri için 18 bin lira destek sağlandı.

40 bin kontenjan ayrılan eğitim öğretim desteğine en fazla başvuru, Malatya'dan yapıldı.

En fazla destek alan kademe ise 7 bin 758 öğrenci ile ortaöğretim oldu.

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