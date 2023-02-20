İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8748
  • EURO
    20,1942
  • ALTIN
    1119.21
  • BIST100
    5059.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı
Eğitim

Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı
ABONE OL

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, bugün dersbaşı yaptı.

- DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER NAKİL OLDUKLARI OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADI

Ankara Çankaya Ahmet Andiçen İlkokulu'nda da bayrak töreni yapıldı. Öğrenciler depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Okulun 2'nci sınıf öğrencisi Mina Baba, sömestir tatilinin uzaması nedeniyle hiç mutlu olmadığını dile getirerek, arkadaşlarını ve okulu çok özlediğini söyledi.

Deprem nedeniyle Malatya'dan Ankara'ya taşınan 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Türker ise "Arkadaşlarımı özledim ama maalesef Malatya'dan bu okula gelmek zorunda kaldım. Evimiz hasar görmedi ama annem, babam ve kardeşimle Ankara'ya geldik. Buradaki arkadaşlarımla tanıştım, onları çok sevdim." dedi.

Depremden etkilenen illerde ise yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanması amacıyla eğitim-öğretimin 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.