24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Dersimiz matematik öğretmenimiz Türkçe! 

Eskişehir’de bir lisede görev yapan ve adını dedesinin lakabından alan Türkçe Mehmet Şirin, bu özelliğiyle öğretmen arkadaşları ve öğrencileri başta olmak üzere çevresinden ilgi görüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi’nde görevli 44 yaşındaki öğretmene ailesi tarafından, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini gören 1905 doğumlu merhum dedesinin lakabı ve adı olan “Türkçe Mehmet” ismi verildi. Şirin, özellikle resmi kurumlarda ismini görenlerin buna şaşırdığını dile getirdi. 

İNGİLİZCEM YOK TÜRKÇE BAKIYORUM

İlk ataması yapıldığında okuluna gidince “Acaba Türkçe öğretmeni mi?” diyenler olduğunu anlatan Şirin, şöyle devam etti: “Geçenlerde bir kargo firmasına gittim. Adıma kargo gelecekti. Sorguyu yapan hanımefendiye ismimi söyledim fakat adıma kargo olmadığını söyledi. ‘Lütfen Türkçe olarak bakın’ deyince, ‘Zaten Türkçe olarak bakıyorum, İngilizcem yok’ cevabını verdi. Yine yakın tarihte 9’uncu sınıflardan bir öğrencimiz, seçmeli ders olarak matematiği tercih etmek istemiş. Sistemde adımı görünce tercihi yanlış yaptığını zannetmiş. Sonradan idareci arkadaşlarımız ‘Evladım o hocanızın adı’ demişler, problem çözülmüş.” 

Fırat´ın doğusunda teröre milli darbe! Yerli imkanlarla geliştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

PKK yandaşlarına izin vermediler

PKK yandaşlarına izin vermediler

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecileri hedef aldı

Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecileri hedef aldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA