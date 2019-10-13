Dersimiz matematik öğretmenimiz Türkçe! 

TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi’nde görevli 44 yaşındaki öğretmene ailesi tarafından, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini gören 1905 doğumlu merhum dedesinin lakabı ve adı olan “Türkçe Mehmet” ismi verildi. Şirin, özellikle resmi kurumlarda ismini görenlerin buna şaşırdığını dile getirdi.

İNGİLİZCEM YOK TÜRKÇE BAKIYORUM

İlk ataması yapıldığında okuluna gidince “Acaba Türkçe öğretmeni mi?” diyenler olduğunu anlatan Şirin, şöyle devam etti: “Geçenlerde bir kargo firmasına gittim. Adıma kargo gelecekti. Sorguyu yapan hanımefendiye ismimi söyledim fakat adıma kargo olmadığını söyledi. ‘Lütfen Türkçe olarak bakın’ deyince, ‘Zaten Türkçe olarak bakıyorum, İngilizcem yok’ cevabını verdi. Yine yakın tarihte 9’uncu sınıflardan bir öğrencimiz, seçmeli ders olarak matematiği tercih etmek istemiş. Sistemde adımı görünce tercihi yanlış yaptığını zannetmiş. Sonradan idareci arkadaşlarımız ‘Evladım o hocanızın adı’ demişler, problem çözülmüş.”