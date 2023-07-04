Devlet anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 anaokulu kayıt tarihleri

Devlet anaokulu kayıtlarının başlayacağı tarih, bu yıl 6-68 aylık çocuklarını eğitime başlatmak isteyen aileler tarafından sorgulanıyor. Anaokulu için ön kayıtlar okulların kapanmasıyla birlikte başlar. Anasınıfı kayıt yaşına gelmiş öğrenciler için öncelikli olarak kayıt bölgesi olmak şartıyla devlet okullarına anasınıfı kayıt tarihlerinde ön kayıt için başvuru yapılır. Peki 2023-2024 Devlet anaokulu kayıtları ne zaman başlıyacak? İşte yeni dönem anaokulu kayıt tarihleri

DEVLET ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Anaokulu için ön kayıtlar haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte başlar, Temmuz ayında devam eder. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anaokulu kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor.

ANASINIFI KAYDI NASIL YAPILIR?



Anasınıfı kayıt yaşına gelmiş öğrenciler için öncelikli olarak kayıt bölgesi olmak şartıyla devlet okullarına anasınıfı kayıt tarihlerinde ön kayıt için başvuru yapılır. Ağustos ayı sonrasında ise ön kayıt yapan öğrencilerden kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için anasınıfı kesin kayıt listeleri hazırlanır.

Anaokulu kaydı için başvuruların fazla olması durumunda yani kontenjandan fazla başvuru olursa yedek öğrenciler de listede belirtilir. Kesin kayıt hakkı olduğu halde okulların açıldığı eylül ayına kadar kesin kayıt yapmayan öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler kesin kayıt için hak kazanır.

Anasınıfı ve Anaokulları zorunlu olmadığı için yani zorunlu eğitime dahil olmadığı için okulda anasınıfında görevli personelin gideri ve anasınıfı-anaokulu giderleri velilerin vereceği anasınıfı aylık aidat ile karşılanır. Bu nedenle anasınıfı ve anaokulu ücretlidir. Anasınıfı kayıt ücretleri her yıl komisyon tarafından belirlenir. Anasınıfı ücretleri yemekli ve yemeksiz olarak ikiye ayrılır.

2023-2024 ANASINIFI KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Öğretim Kurumlarında geçerli olacak kayıt ücretleri henüz belli olmadı.

ANAOKULU KAYIT YAŞI KAÇ?

Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,

Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfını tabir etmektedir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı okul öncesi kurumlarda anasınıfı ve anaokulu kayıt yaşı belli oldu.

Bu sene Ocak 2018 ile Aralık 2018 doğumlu çocuklar Anasınıfına kayıt olabilecekler.(68 Aylık ile 57 aylık arasındaki çocuklar)

Ocak 2019 ile Aralık 2019 arasında doğumlu çocuklar ise öncelik olarak anaokulu kontenjan varsa anasınıfına kayı olabilecek.(56 aylık ile 45 aylık arasındaki çocuklar)

Ocak 2020 ile Eylül 2020 arasında doğan çocuklar anaokuluna kayıt olabilecek.(44 aylık ile 36 aylık arasındaki çocuklar)

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre Okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Yarıyıl tatili 19.01.2024 Cuma günü başlayacak. 2024 yılında ikinci dönem 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü sona erecek.