19 Şubat 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 16:38

DGS 2020'ye dair araştırmalar sürüyor. DGS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 DGS ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen herkesi yakından ilgilendiren DGS'ye dair araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 – 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. 2020 DGS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 – 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DGS başvuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak. DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

2019 yılı DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. DGS geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 saat 23:59 olarak açıklandı.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 150 dakika sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.