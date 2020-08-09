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Eğitim

DGS 2020 nasıldı? DGS 2020 sınav yorumları

DGS 2020 sınav yorumları, sınavın tamamlanmasının ardından adaylar tarafından yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı bugün yani Ağustos'un 9'unda gerçekleştirildi. Tek oturum şeklinde düzenlenen sınavda sözel ve sayısal sorular soruldu. Sınavın ardından adaylar heyecanla DGS 2020 sınav yorumlarını merak ediyorlar. Peki DGS 2020 nasıldı?

09 Ağustos 2020 Pazar  16:17 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 16:17
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DGS 2020 sınav yorumları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı 2020 bugün gerçekleştirildi. Ön lisans mezunu adaylar öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak için sınavda ter döktüler. Adaylar sınav bittikten sonra DGS 2020 nasıldı? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Sınava giren adaylar DGS 2020 sınav yorumlarını Twitter'dan yazdılar. Her sınavda olduğu gibi DGS 2020 nasıldı? merak ediliyor. İşte detaylar...

2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 389 bin 308 adayın katıldı. 10.15'te başlayan DGS 150 dakika sürdü. Sayısal ve sözel olmak üzere adaylara toplamda 120 soru soruldu. Soruları yanıtlayan öğrenciler kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. LGS sonuçları açıklanana kadar sınav yorumlarına bakarak doğrularını ve yanlışlarını anlamaya çalışıyorlar. Peki DGS soruları zor muydu kolay mıydı? İşte DGS 2020 sınav yorumları ile ilgili detaylar…

DGS 2020 NASILDI?

DGS sınavına giren adaylar Twitter'da DGS sorularına dair yorumlarda bulundu. Adaylar, Türkçe paragraf sorularının mantığa dayalı ve zor olduğunu belirtti. Türkçe soru şıklarının birbirine çok yakın olduğu da DGS sınav yorumları arasında yer alıyor. Bazı adaylar ise DGS sorularının çok kolay olduğunu, sadece matematik sorularını yapamadıklarını yazdı. Sınavda çıkan Bob Marley sorusu ise adayları sevindirdi.

DGS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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