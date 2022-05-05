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Eğitim

DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı, sınava katılmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. DGS 2022 başvuru ve sınav tarihleri yayınlanan takvimle duyuruldu. DGS başvuruları mayıs ayında gerçekleştirilecek. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman? İşte detaylar...

5 Mayıs 2022 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
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DGS başvuru tarihleri belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans mezunlarının öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlamak için girdikleri sınavdır. DGS başvuruları mayıs ayında alınmaya başlanacak. Adaylar, DGS başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Peki DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise Mayıs'ın 31'inde alınacak.

DGS, 03.07.2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise Ağustos'un 12'sinde açıklanacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

DGS Sınavına başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

DGS YE GİRMEK İCİN MEZUN OLMAK GEREKİYOR MU?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

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